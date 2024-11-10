Алаев: «Я рад, что Дзюба вернулся. Он отличный футболист и большая личность»

Президент РПЛ Александр Алаев назвал форварда «Акрона» Артема Дзюбу отличным футболистом и большой личностью.

— Дзюба близок к рекорду. Он отличный футболист и большая личность. Он сразу начал набирать очки. Его возвращение получилось отличным. Я рад, что он вернулся.

Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров России. 36-летнему форварду осталось два гола до того, чтобы сравняться с рекордом Александра Кержакова (231 против 233).

С сентября этого года Дзюба выступает за «Акрон». На его счету 2 гола и 3 результативные передачи в семи матчах за тольяттинскую команду.