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Сегодня, 17:43

Алаев: «Я рад, что Дзюба вернулся. Он отличный футболист и большая личность»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев назвал форварда «Акрона» Артема Дзюбу отличным футболистом и большой личностью.

— Дзюба близок к рекорду. Он отличный футболист и большая личность. Он сразу начал набирать очки. Его возвращение получилось отличным. Я рад, что он вернулся.

Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров России. 36-летнему форварду осталось два гола до того, чтобы сравняться с рекордом Александра Кержакова (231 против 233).

С сентября этого года Дзюба выступает за «Акрон». На его счету 2 гола и 3 результативные передачи в семи матчах за тольяттинскую команду.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Александр Алаев

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