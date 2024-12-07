Алаев подвел организационный итог первой половины сезона РПЛ: «Мы научились на своих ошибках прошлого»

Президент РПЛ Александр Алаев оценил организацию матча между «Спартаком» и «Пари НН» в 18-м туре чемпионата России.

Игра прошла на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых.

— Хороший матч. Несмотря на погодные условия, поле было в хорошем состоянии. «Спартак» привел болельщиков, спасибо всем, кто пришел на стадион. Красные мячи? Это уже мем. Хорошо, что они есть.

Организационный итог. Мы научились на своих ошибках прошлого. Поля, безопасность, визуал, возможность переноса — все учтено, мы забыли про это. Спортивный итог — осталось несколько игр. Ждем оставшихся туров.

После 18 матчей «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. «Пари НН» (16 баллов) идет на 12-й строчке.