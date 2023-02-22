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22 февраля, 22:47

Президент РПЛ Алаев: «Надеюсь, несмотря на все сложности, Fan ID, болельщики будут ходить на матчи»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал рестарт весенней части чемпионата России и Кубка страны.

22 февраля было сыграно два матча 1/4 финала FONBET Кубка России: «Ростов» и «Урал» сыграли вничью (1:1), а «Спартак» обыграл «Локомотив» (1:0).

— Коллеги, шикарный матч, шикарная обстановка. Всех поздравляю с рестартом весенней части чемпионата и Кубка. Порадовало количество болельщиков на трибунах. Надеюсь, несмотря на все сложности, Fan ID, болельщики будут ходить на все матчи. Все мы видим, одна история, когда игра с болельщиками, когда без. Много говорили о Fan ID. Призываю всех болельщиков забыть какие-то обиды, протесты. Сейчас как никогда нужна поддержка клубам. Призываю всех оформить и приходить на стадионы, потому что футбол для болельщиков, — сказал Алаев.

— На Зимнем кубке РПЛ судьи объявляли свое решение. Возможно ли это продолжение на Кубке России?

— Есть две тенденции. Первая: судьи будут более активными участниками процесса и будут комментировать свои решение в лайве. Это факт, вопрос в том, когда это случится. Вторая: упрощения система ВАР нужна для применения в низших дивизионах. Опыт Зимнего Кубка мне кажется успешным. Я не говорю, что во всем его можно применять, но то, что как альтернатива и в одном, и в другом направлении, это точно может быть.

Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Александр Алаев
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