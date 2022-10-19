Александр Алаев: «РПЛ проводит консультации с регионами, в которых введен особый режим работы»

Сегодня, 16:37
Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что лига проводит консультации с регионами, в которых введен особый режим работы.
«В соответствии с указом президента РФ на территории ряда регионов страны вводится особый режим работы транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.
Такой режим вводится, в частности, в регионах, где проводятся матчи РПЛ: в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях. В настоящее время лига проводит консультации со всеми ведомствами и администрациями регионов, вовлеченными в исполнение указа.
Ждем решения органов власти, которым будем руководствоваться при проведении оставшейся части чемпионата России. О всех возможных изменениях клубы Лиги будут оповещены незамедлительно», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.
Также президент РФ Владимир Путин ввел своим указом особый режим работы на территории Крыма, Севастополя, Белгородской, Брянской и Курской областей.
В соответствии с указом президента от 19 октября 2022 года губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил правительству региона начать формирование оперативного штаба.