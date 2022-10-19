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Сегодня, 16:37

Александр Алаев: «РПЛ проводит консультации с регионами, в которых введен особый режим работы»

Анна Горшкова
Корреспондент

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что лига проводит консультации с регионами, в которых введен особый режим работы.

«В соответствии с указом президента РФ на территории ряда регионов страны вводится особый режим работы транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

Такой режим вводится, в частности, в регионах, где проводятся матчи РПЛ: в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях. В настоящее время лига проводит консультации со всеми ведомствами и администрациями регионов, вовлеченными в исполнение указа.

Ждем решения органов власти, которым будем руководствоваться при проведении оставшейся части чемпионата России. О всех возможных изменениях клубы Лиги будут оповещены незамедлительно», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.

Также президент РФ Владимир Путин ввел своим указом особый режим работы на территории Крыма, Севастополя, Белгородской, Брянской и Курской областей.

В соответствии с указом президента от 19 октября 2022 года губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил правительству региона начать формирование оперативного штаба.

Источник: https://t.me/premierliga/6715
РПЛ
Александр Алаев
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