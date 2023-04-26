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Сегодня, 16:42

Алаев сообщил о встрече клубов РПЛ с главой судейского корпуса Каманцевым по окончании сезона

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал общее собрание клубов лиги.

«Мало что услышали от Каманцева, говорили клубы. Ситуация напряженная, дискуссия была эмоциональной. Решили отложить вопросы по поднятию оплаты работы судей. Что касается встречи с Каманцевым и судейством корпусом, мы решили провести ее в конце сезона. Главное — доиграть этот чемпионат, чтобы было как можно меньше ошибок. Клубы хотят встретиться не по отдельности, а вместе. Они имеют право знать, как работает судейская структура. Надеюсь, войдем в следующий сезон с четким пониманием. Сейчас вряд ли удастся что-то изменить, осталось всего шесть туров. Конкретная задача, о чем мы попросили Павла Юрьевича, чтобы были внимательны к назначениям, отслеживать кандидатов на работу на конкретных матчах, потому что есть вопросы у клубов. Главное — докатить чемпионат, чтобы было как можно меньше ошибок. Клубам не совсем понятно, как происходит назначение и оценка судей, как работает ЭСК. Клубы имеют право знать ответы, знать, как работает судейская структура», — сказал Алаев.

Также глава РПЛ ответил на вопрос, кто из представителей клубов был наиболее активен.

— Кто из клубов более активно общался на собрании?

— Все были активны. Приняли решение, что сейчас все на эмоциях. С видео, рейтингами, данными, назначениями все покажем, расскажем. Хочется, чтобы чемпионат закончился без скандалов, как в последних турах.

[О судьях] Все мы ошибаемся, все что-то неправильно делаем. Судьи находятся под пристальным вниманием, поэтому с них особый спрос.

— Персональные консультации были у «Спартака». Кто-то еще из клубов поднимал подобный вопрос?

— Нет, все клубы изъявили желание собраться в конце сезона и все обсудить.

— Звучали ли предложения по тому, как улучшить работу судей на эти шесть туров? Или, может, были какие-то глобальные пожелания?

— Глобальные пожелания оставили для той встречи, которая будет после окончания сезона. Конкретные предложения не обсуждались.

Александр Алаев
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