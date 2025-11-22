Видео
Сегодня, 19:04

Алаев о дерби «Спартак» — ЦСКА: «Футбол был не самого высокого качества, но нерв держался до конца»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

«В отличии от предыдущего дерби футбол был не самого высокого качества. Много борьбы. Шикарная атмосфера, нерв держался до конца», — сказал Алаев.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.

ЦСКА (33 очка) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.

1

  Igor Makeev

    Ну а кто А.Алаев в футбольном мире? нерв?! нет. Поэтому и его комменты не интересны

    22.11.2025

    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Александр Алаев
