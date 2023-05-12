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Сегодня, 13:03

Алаев о судействе в матче «Зенит» — «Спартак»: «Очень хочется, чтобы судьи и ЭСК были последовательны в своих решениях»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал судейство в матче «Зенит» — «Спартак» (3:2) в 26-м туре чемпионата России.

«Мне очень хочется, чтобы судьи и ЭСК были последовательны в своих решениях. Офсайдные линии? Это вопрос не в моей компетенции. Но они очень нужны. Уверен, коллеги из РФС ведут активную работу», — сказал Алаев.

В матче «Зенит» — «Спартак» возникли два спорных момента во время второго забитого мяча сине-бело-голубых. Защитник петербуржцев Роберт Ренан наступил на ногу игроку красно-белых Кейта Бальде, а Далер Кузяев толкнул в спину Романа Зобнина, после чего Андрей Мостовой забил второй мяч.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Алаев
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