Президент РПЛ Алаев: «Реформа РПЛ? Сперва нужно подвести итоги Кубка России»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможной реформе лиги.

— Реформа РПЛ? Сперва нужно подвести итоги Кубка России. В нестандартной ситуации изменения возможны, — сказал Алаев.

— На прошлой неделе вы говорили, что рассматривается возможная реформа Суперкубка. Общались ли с клубами? Какая у них позиция?

— Еще не общались. Предстоит общее собрание, там обсудим. Я это предложил как идею. С клубами и с коллегами из РФС обсудим. Как я уже говорил, в этом году положение принято. Матч состоится перед началом сезона, когда мы определимся со стартом. На следующий период, мне кажется, это точно стоит обсудить. Пока не предлагаю каких-то революций, реформ. Подумать стоит. Тем более, кажется, что это такой сейчас тренд в еврейском футболе. Мы все хотим больше матчей с такой вывеской. Не стоит забывать про экономику.

— Вы не думает о реформе в чемпионате, учитывая, что команды из середины таблицы играют не за что?

— Я всегда за нововведения, но решающее слово за клубами. Мы будем обсуждать различные форматы. Надо подвести итогов кубка, как мы будем в следующем году играть. Понятно, что в нестандартной ситуации любые изменения возможны. Пока держимся в классическом формате.

Ранее появилась информация о том, что в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров. В данный момент клубы могут включать в заявку 13 иностранцев, на поле могут одновременно находиться только 8 из них.