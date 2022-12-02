Президент РПЛ назвал «Локомотив» главным разочарованием первой части чемпионата: «Предполагал, что клуб будет в тройке»

Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» назвал «Локомотив» главным разочарованием первой части чемпионата России сезона-2022/23.

— [Главное разочарование] «Локомотив». Перед стартом сезона я предполагал, что клуб будет в тройке, учитывая подбор футболистов. Результаты, мягко говоря, разочаровали, — сказал Алаев.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея отрыв от зоны вылета лишь в одно очко.