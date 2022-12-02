Президент РПЛ назвал лучший матч первой части чемпионата

Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» назвал столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» (2:2) в 13-м туре лучшим матчем первой части чемпионата России сезона-2022/23. Игра прошла 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

— Это было настоящее огненное дерби с хорошим качеством футбола и интригой до последней секунды, — сказал Алаев «СЭ».

В перерыве матча ЦСКА — «Спартак» при уходе команд с поля произошла небольшая стычка между представителями соперников. В итоге главные тренеры ЦСКА и «Спартака» Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль были вызваны на заседание КДК РФС, по итогам которого оба получили по одному матчу дисквалификации.