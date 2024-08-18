Алаев — о травме Глушенкова: «Трагедия? Конечно. Он самая яркая звезда старта сезона»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал «СЭ» травму полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

Игрок петербургского клуба получил травму в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) и был заменен в середине первого тайма. По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением. В ближайшее время футболист будет прооперирован.

«Трагедия? Конечно. Глушенков — самая яркая звезда старта нового сезона, лучший бомбардир. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — сказал Алаев «СЭ».

В текущем сезоне Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.

В 6-м туре РПЛ «Зенит» 24 августа сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет 24 августа в Петербурге и начнется в 17:30 мск.