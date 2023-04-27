Президент РПЛ объяснил причину переноса выборов кандидатов в исполком РФС

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о причинах переноса выборов в исполком РФС.

«В соответствии с Уставом РФС, отчетно-выборная конференция должна состояться до 30 июня — в рабочем режиме обсуждалась дата 11-12 июня. В соответствии с избирательным регламентом РФС кандидаты должны быть выдвинуты за 40 дней. Исходя из этого, мы понимали, что нам на общем собрании необходимо провести выборы, но возник вопрос по одному из наших представителей в исполкоме — Рустему Сайманову — он год назад был руководителем «Рубина» и избирался по квоте РПЛ. Сейчас он является вице-президентом «Ростова», о чем мы уведомили РФС. Есть два варианта — либо избирательный комитете РФС признает, что правовая преемственность сохранена и Рустем Фидаевич остается членом исполкома, но от «Ростова», либо точки зрения юристов расходятся и примут решение о том, что преемственность нарушена и будут новые выборы. Одно место в исполкоме от РПЛ точно вакантно — Сергей Галицкий принял решение о выходе. Мы не стали торопиться с выборами, дабы соблюсти все юридические нюансы — дождемся официального релиза РФС и поймем, сколько вакантных мест от РПЛ в исполкоме. От клубов РПЛ в исполком РФС мы выдвинули четыре кандидата — Рустема Сайманова, Александра Медведева, Ахмеда Айдамирова и Бориса Ротенберга. Проведем процедуру выборов, когда будет ясность от РФС», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в том случае, если полномочия Рустема Сайманова будут подтверждены, у РПЛ останется одно свободное место в исполкоме — после самоотвода Сергея Галицкого осенью прошлого года. Если полномочия не будут подтверждены, за два места (одно место от РПЛ продолжает занимать динамовец Юрий Соловьев) будут выборы.