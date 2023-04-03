Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:11

Алаев: «Жаль, но «Спартаку» очков уже никто не вернет»

Владислав Безбородов
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возвращение к работе судей Виталия Мешкова и Владислава Безбородова в 21-м туре чемпионата.

«Правильно ли, что Мешков и Безбородов так быстро вернулись к работе? Не мне их судить. У коллег есть регламент работы, по которому они принимают решения касательно судей. Если они возвращаются к работе, значит, судейский корпус посчитал наказание достаточным. Мне добавить к этому нечего.
«Спартаку» очков уже никто не вернет. Жаль. Надеюсь, что подобных ошибок больше не повторится.
Что касается судейства после возобновления сезона, честно говоря, сначала было очень много ошибок. Сейчас ситуация выравнивается. Надеюсь, что количество ошибок будет уменьшаться, особенно резонансных», — цитирует Алаева «Чемпионат».

В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал» (2:2) Виталий Мешков ошибочно не засчитал гол нападающего красно-белых Александра Соболева, который мог бы принести победу московской команде.

На 40-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» (3:2) арбитр Владислав Безбородов также не засчитал гол Александра Соболева.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5054937-spartaku-ochkov-uzhe-nikto-ne-vernyot-alaev-o-vozvraschenii-meshkova-k-sudejstvu-v-rpl.html
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Алаев
Виталий Мешков
Владислав Безбородов
11
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нобоа прокомментировал последние результаты «Сочи» в РПЛ

Габулов назвал три фактора успешного выступления Дзюбы в РПЛ