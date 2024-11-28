Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:51

Алаев — о заявлении Федорищева: «Это самый большой удар, с которым пришлось столкнуться»

Алаев сравнил коррупционный скандал с ситуацией с Кокориным и Мамаевым
Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев отметил, что заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе является самым большим ударом, с которым пришлось столкнуться.

— Вы в РПЛ 2 с лишним года. Можно ли сказать, что при всех этих факторах нынешняя ситуация самая тяжелая?

— Эмоциональный ответ — может быть. Но я думаю, это самый большой удар, с которым пришлось столкнуться. По моим эмоциональным оценкам. Больше сравниваю, помните, Кокорин и Мамаев. Хотя в то время был не в РПЛ, а в РФС. Схожие негативные эмоциональные ощущения сейчас.

— Как формулирована на данный момент ситуация? Какой план действий? Ее правой статус.

— Ее правовой статус очень простой. Мы просим губернатора, кто инициировал все эти события, всем вместе разобраться в этой ситуации. Мы очень надеемся, что состоится встреча с ним.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

Дарик Агаларов

РПЛ
Александр Алаев
Вячеслав Федорищев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В ВТБ спрогнозировали рост ключевой ставки в декабре до рекордных 23%
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Двух штангистов обвиняют в изнасиловании девушки на первенстве России
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Голенков — о ситуации вокруг «Крыльев Советов»: «Переживаю за клуб»
Алаев — о словах Федорищева: «Есть два финала: либо взять свои слова обратно и извиниться, либо наказать виновных»
Алаев отметил, что после заявления Федорищева к матчу «Крыльев Советов» и «Зенита» будет дополнительное внимание
Алаев — о репутационных потерях: «Спонсоры начинают разговоры о том, чтобы пересмотреть условия контрактов»
Алаев: «Надеюсь, ни у кого из действующих лиц не будет главной целью какая-то пиар-акция»
Алаев: «Закрытость судейской истории отчасти порождает вопросы у общественности»
Сегодня
Вчера
Неделя