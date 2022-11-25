Алаев: «В «Химках» задержки по зарплате? Нет сомнений, что все команды доиграют сезон до конца, несмотря на сложности»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможных финансовых проблемах в клубах премьер-лиги.

— Глушаков рассказал о задержках по зарплате в «Химках». Есть ли какие-то проблемы в клубах? И есть ли риск, что кто-то закроется?

— У меня нет сомнений, что все команды доиграют, несмотря на все сложности, — заявил Алаев. — И если будут какие-то сложности, то будем их прорабатывать. Но пока их нет.

Ранее Алаев сообщил, что РПЛ опубликует календарь весенней части сезона-2022/23 до конца года.