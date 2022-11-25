Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:09

Алаев: «В «Химках» задержки по зарплате? Нет сомнений, что все команды доиграют сезон до конца, несмотря на сложности»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможных финансовых проблемах в клубах премьер-лиги.

— Глушаков рассказал о задержках по зарплате в «Химках». Есть ли какие-то проблемы в клубах? И есть ли риск, что кто-то закроется?

— У меня нет сомнений, что все команды доиграют, несмотря на все сложности, — заявил Алаев. — И если будут какие-то сложности, то будем их прорабатывать. Но пока их нет.

Ранее Алаев сообщил, что РПЛ опубликует календарь весенней части сезона-2022/23 до конца года.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Александр Алаев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Иран обыграл Уэльс, но матч вновь использовали для политики: слезы фанатов и гимн, который шептали футболисты
Неймар получил травму в матче с Сербией. Он плакал и хромал по пути в раздевалку
При пожаре в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов объяснил значение взятия Павловки
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
РПЛ планирует опубликовать календарь на оставшуюся часть сезона до конца года
Алаев оценил уровень судейства в первой части сезона в РПЛ: «Хочется одинаковых трактовок»
Президент РПЛ Алаев назвал данные средней посещаемости матчей после введения Fan ID
Алаев сообщил, что в России 315 тысяч человек оформили Fan ID
Алаев — о посещаемости РПЛ при Fan ID: «Мы видим цифры, но назад дороги нет»
Алаев оценил шансы на возвращение российских команд в еврокубки с учетом вхождения крымских клубов в РФС
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Президент РПЛ Алаев оценил шансы попадания клубов Медиалиги в РПЛ