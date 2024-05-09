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Сегодня, 17:59

Президент «Рубина» Сафиуллин: «Отставка Рахимова? Впервые слышу»

Руслан Минаев
Рашид Рахимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Рубина» Марат Сафиуллин ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера Рашида Рахимова.

«В первый раз слышу о том, чтобы такая информация могла появиться. Близко об этом ничего не знаю», — цитирует Сафиуллина РИА «Новости Спорт».

Ранее Рахимов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

По данным портала Transfermarkt, контракт 59-летнего специалиста с казанцами истекает летом 2024 года. Под руководством Рахимова «Рубин» провел 41 матч — 18 побед, 9 ничьих и 14 поражений.

Источник: РИА
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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