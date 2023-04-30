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Сегодня, 12:50

В «Сочи» рассказали о будущем Джанаева, Терехова и Жоазиньо: «Нужно омолаживать команду»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с продлением контрактов Сослана Джанаева, Сергея Терехова и Жоазиньо. Текущие соглашения футболистов рассчитаны до конца сезона.

— У нас еще остались матчи в этом сезоне. Будем смотреть. На самом деле, команду надо омолаживать. Это показал сезон. Некоторые игроки не дают тот результат, который должны.

— Нет цели продлевать с ними контракт?

— Мы пока смотрим. Еще есть игры, у игроков есть шанс показать свой характер. Если футболист начинает себя жалеть, значит, он клубу особо и не нужен. Он не видит здесь своего будущего, а ищет, где бы заработать побольше денег.

Полное интервью Бориса Ротенберга «СЭ» здесь

Жоаозиньо
Сослан Джанаев
РПЛ
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
Сергей Терехов
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