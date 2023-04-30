В «Сочи» рассказали о будущем Джанаева, Терехова и Жоазиньо: «Нужно омолаживать команду»

Сегодня, 12:50
Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с продлением контрактов Сослана Джанаева, Сергея Терехова и Жоазиньо. Текущие соглашения футболистов рассчитаны до конца сезона.
— У нас еще остались матчи в этом сезоне. Будем смотреть. На самом деле, команду надо омолаживать. Это показал сезон. Некоторые игроки не дают тот результат, который должны.
— Нет цели продлевать с ними контракт?
— Мы пока смотрим. Еще есть игры, у игроков есть шанс показать свой характер. Если футболист начинает себя жалеть, значит, он клубу особо и не нужен. Он не видит здесь своего будущего, а ищет, где бы заработать побольше денег.