Ротенберг с осторожностью относится к возможному возвращению пива на стадионы: «Должна быть культура»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о возможной продаже пива на стадионах в России.

— В среду было заседание Госдумы по вопросу возможного возвращения пива на стадионы. Какая позиция у вас?

— Пиво продают везде на стадионах. Но должна быть культура. Если человек выпьет немного пива, ничего страшного не произойдет. Но если люди будут напиваться... Это двоякий вопрос. Пиву надо дать испытательный срок, посмотреть, как это будет работать, как это скажется на прибыли клубов. Сейчас ввели Fan ID. Если разрешат продажу пива, все побегут его оформлять (смеется). Думаю, что это увеличит количество людей, оформивших Fan ID.

— Будет ли это прибыльно для «Сочи»?

— Пока непонятно, как это будет работать. Но, думаю, введение пива поможет увеличению посещаемости.

Полное интервью Бориса Ротенберга «СЭ» здесь