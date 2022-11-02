Президент «Сочи» опроверг увольнение Гаранина: «На данный момент он продолжает работу в клубе»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в комментарии для «СЭ» опроверг информацию об увольнении старшего тренера команды Вадима Гаранина из клуба.

«На данный момент он продолжает работу в клубе! Увольнений не было», — сказал Ротенберг «СЭ».

В среду, 2 ноября, появилась информация о том, что Гаранин может быть отправлен в отставку. 51-летний специалист пришел в «Сочи» в июне 2022 года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 15 матчах. В последних пяти матчах во всех турнирах команда одержала одну победу, один раз сыграла вничью и трижды потерпела поражение.