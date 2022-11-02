Президент «Сочи» опроверг увольнение Гаранина: «На данный момент он продолжает работу в клубе»

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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в комментарии для «СЭ» опроверг информацию об увольнении старшего тренера команды Вадима Гаранина из клуба.
«На данный момент он продолжает работу в клубе! Увольнений не было», — сказал Ротенберг «СЭ».
В среду, 2 ноября, появилась информация о том, что Гаранин может быть отправлен в отставку. 51-летний специалист пришел в «Сочи» в июне 2022 года.
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 15 матчах. В последних пяти матчах во всех турнирах команда одержала одну победу, один раз сыграла вничью и трижды потерпела поражение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования