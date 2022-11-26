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26 ноября, 18:24

В «Сочи» ответили на вопрос о возможности перехода в команду Дзюбы

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор».
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос корреспондента «СЭ», может ли нападающий Артем Дзюба зимой перейти в команду, которую сегодня возглавил Курбан Бердыев.

— Возможен ли переход нападающего Артема Дзюбы в «Сочи»?

— Нет.

Ранее стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В составе турецкой команды 33?летний форвард провел 5 матчей, забил один гол.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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