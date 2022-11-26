В «Сочи» ответили на вопрос о возможности перехода в команду Дзюбы

26 ноября, 18:24
Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос корреспондента «СЭ», может ли нападающий Артем Дзюба зимой перейти в команду, которую сегодня возглавил Курбан Бердыев.
— Возможен ли переход нападающего Артема Дзюбы в «Сочи»?
— Нет.
Ранее стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В составе турецкой команды 33?летний форвард провел 5 матчей, забил один гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования