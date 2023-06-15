Президент «Сочи» Ротенберг объяснил, что нужно улучшить его команде в следующем сезоне

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что нужно улучшить его команде в следующем сезоне.

— Сделали выводы после неудачного сотрудничества с Бердыевым? Есть ли понимание, как начать сезон сразу же удачно?

— Конечно, мы провели анализ, — сказал Ротенберг «СЭ». — Было видно по последним нашим играм, что не хватило реализации. Нужно улучшить реализацию, структура игры у нас хорошая. То есть, возвращаемся к тому, что было в начало прошлого сезона и в сезоне-2021/22, когда мы были командой, которая дольше всех держала мяч.

— Увеличится бюджет клуба на новый сезон?

— Бюджет «Сочи» не будет увеличен по сравнению с прошлым сезоном.

В сезоне-2021/22 «Сочи» занял второе место в чемпионате России, но в сезоне-2022/23 команда стала лишь 10-й.