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Сегодня, 16:55

Президент «Сочи» Ротенберг объяснил, что нужно улучшить его команде в следующем сезоне

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что нужно улучшить его команде в следующем сезоне.

— Сделали выводы после неудачного сотрудничества с Бердыевым? Есть ли понимание, как начать сезон сразу же удачно?

— Конечно, мы провели анализ, — сказал Ротенберг «СЭ». — Было видно по последним нашим играм, что не хватило реализации. Нужно улучшить реализацию, структура игры у нас хорошая. То есть, возвращаемся к тому, что было в начало прошлого сезона и в сезоне-2021/22, когда мы были командой, которая дольше всех держала мяч.

— Увеличится бюджет клуба на новый сезон?

— Бюджет «Сочи» не будет увеличен по сравнению с прошлым сезоном.

В сезоне-2021/22 «Сочи» занял второе место в чемпионате России, но в сезоне-2022/23 команда стала лишь 10-й.

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ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
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