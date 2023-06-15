Ротенберг о том, что «Сочи» может подписать Игнатьева: «Если дисциплина будет в порядке, то, может, подпишем»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на информацию о том, что его клуб может подписать нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева.

— Если он будет в клубе, то объявим об этом, — сказал Ротенберг «СЭ».

— Но он вам интересен?

— Его смотрят. Было много моментов, которые сорвались. Если дисциплина будет в порядке, то, может быть, подпишем.

По данным «СЭ», 24-летний Игнатьев с большой долей вероятности перейдет в «Сочи» этим летом.

В сезоне-2022/23 форвард забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Его контракт с московским клубом действует до конца июня 2023 года.