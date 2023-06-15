Президент «Сочи» Ротенберг: «Российскому футболу не хватает хорошего судейства»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, чего, по его мнению, не хватает российскому футболу.

— Наш футбол находится в вакууме. Чего не хватает российскому футболу, чтобы стать еще интереснее?

— Не хватает правильного судейства, — сказал Ротенберг «СЭ». — Оно должно работать на развитие спорта и спортсменов. Когда судья в первом эпизоде дает одно наказание, а во втором совсем другое, то в команде теряется мотивация. Я думаю, что это основное, чего не хватает российскому футболу.

«Сочи» занял десятое место в чемпионате России-2022/23 с 38 очками в 30 матчах.