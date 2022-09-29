Ротенберг: «Федотов молчал до последнего, ничего не говорил. Я на него уже не рассчитывал»

29 сентября, 12:20
Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал подробности ухода Владимира Федотова с поста главного тренера клуба.
— Но осадок остался из-за того, что Федотов ушел в ЦСКА?
— Да нет, какой осадок? Каждый сам определяет свою судьбу. Это его выбор.
— Ходили слухи, что летом вы чуть ли не договорились с ним о новом контракте.
— Он молчал до последнего, вообще ничего не говорил.
— То есть он вам сказал, что останется? Или как?
— Нет, ничего [не сказал]. Просто перестал выходить на связь.
— Как вы на это реагировали?
— Никак. Я понял, что он собирается уходить. Мы уже начали поиск другого тренера. Когда началась вся эта ситуация, на Федотова я уже не рассчитывал.
Федотов покинул «Сочи» в июне 2022 года и возглавил ЦСКА. Специалист работал в сочинском клубе с января 2020 года.