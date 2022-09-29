Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

29 сентября, 12:20

Ротенберг: «Федотов молчал до последнего, ничего не говорил. Я на него уже не рассчитывал»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал подробности ухода Владимира Федотова с поста главного тренера клуба.

— Но осадок остался из-за того, что Федотов ушел в ЦСКА?

— Да нет, какой осадок? Каждый сам определяет свою судьбу. Это его выбор.

— Ходили слухи, что летом вы чуть ли не договорились с ним о новом контракте.

— Он молчал до последнего, вообще ничего не говорил.

— То есть он вам сказал, что останется? Или как?

— Нет, ничего [не сказал]. Просто перестал выходить на связь.

— Как вы на это реагировали?

— Никак. Я понял, что он собирается уходить. Мы уже начали поиск другого тренера. Когда началась вся эта ситуация, на Федотова я уже не рассчитывал.

Федотов покинул «Сочи» в июне 2022 года и возглавил ЦСКА. Специалист работал в сочинском клубе с января 2020 года.

Кристиан Нобоа в&nbsp;матче с&nbsp;ЦСКА. «Надо договариваться с УЕФА — как понимаю, они готовы к диалогу». Интервью Бориса Ротенберга

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Ротенберг-старший
6
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ротенберг — о сыне Борисе: «Парень чуть ноги не лишился. Его история может мотивировать других»

Ротенберг ответил на вопрос о возможном уходе Нобоа из «Сочи»