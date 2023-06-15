Ротенберг: «Буду рад, если Нобоа получит российское гражданство»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на слова эквадорского полузащитника команды Кристиана Нобоа о желании получить российский паспорт.

— Была информация, что Нобоа подал документы на российское гражданство. Это правда?

— Не знаю, — сказал Ротенберг «СЭ». — Буду рад, если он получит гражданство. Он любит Россию и много лет здесь играет. Но он мне не говорил, что подал какие-то документы.

— Вы говорили, что после того, как он завершит карьеру, предложите ему должность в клубе. Не обсуждали с ним, что это будет за должность?

— Нет, он пока играет. Думаю, что Нобоа подтянется и еще покажет результат.

— Нобоа и Юсупов — это лидеры, которые двигают мяч. Они не молодеют. Планируете обновлять состав за счет молодых русских или иностранцев?

— Если смотрели последние игры, то видели, как играет Амир Батырев. Очень перспективный парень, очень сильно на него рассчитываем. Он молодой и перспективный, верим, что покажет результат.

— У российских клубов есть проблема с привлечением легионеров. «Сочи» смотрит в сторону российского или зарубежного рынка?

— Мы, конечно, больше смотрим на российский рынок. Но, чтобы создавать конкуренцию в команде, нам нужны будут и легионеры.

Нобоа играет за «Сочи» с 2019 года. В сезоне-2022/23 38-летний футболист забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за команду.

Ранее Нобоа выступал в составе российских «Рубина», «Динамо», «Ростова» и «Зенита», а также в греческом ПАОК и эквадорском «Эмелеке».