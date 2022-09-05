Геркус: «Никогда в жизни не встречал, чтобы два раза перебивали пенальти»

Судейство
5 сентября, 22:46
Президент «Торпедо» Илья Геркус оценил судейство в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).
— Я никогда в жизни такого не встречал, чтобы два раза перебивали пенальти.
— Как можно охарактеризовать судейство?
— Мы затрудняемся. Мы смотрели пенальти, еще будем очень долго смотреть. Судье достаточно, а нам нет.
— Вы когда-нибудь видели такое? Это можно назвать убийством?
— Мы еще думаем, как назвать судейство.
Защитник «Ростова» Максим Осипенко забил единственный гол в матче с «Торпедо» с пенальти. Главный арбитр игры Ян Бобровский дважды требовал перебить удар, который отбивал голкипер москвичей Егор Бабурин.
«Торпедо» с одним очком занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 11 сентября проведет гостевой матч против «Урала».