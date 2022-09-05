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Судейство

5 сентября, 22:46

Геркус: «Никогда в жизни не встречал, чтобы два раза перебивали пенальти»

Президент «Торпедо» Геркус ни разу не видел, чтобы пенальти перебивали два раза
Мария Куцубеева
Корреспондент
Илья Геркус.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Торпедо» Илья Геркус оценил судейство в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

— Я никогда в жизни такого не встречал, чтобы два раза перебивали пенальти.

— Как можно охарактеризовать судейство?

— Мы затрудняемся. Мы смотрели пенальти, еще будем очень долго смотреть. Судье достаточно, а нам нет.

— Вы когда-нибудь видели такое? Это можно назвать убийством?

— Мы еще думаем, как назвать судейство.

&laquo;Торпедо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. Егор Бабурин и&nbsp;судья Ян&nbsp;Бобровский. Безумная «судейская» концовка в пользу «Ростова». Карпин догоняет «Спартак» и ждет красно-белых в гости

Защитник «Ростова» Максим Осипенко забил единственный гол в матче с «Торпедо» с пенальти. Главный арбитр игры Ян Бобровский дважды требовал перебить удар, который отбивал голкипер москвичей Егор Бабурин.

«Торпедо» с одним очком занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 11 сентября проведет гостевой матч против «Урала».

Егор Бабурин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
Ян Бобровский
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