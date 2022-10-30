Геркус заявил, что подробно ознакомился с требованиями фанатов «Торпедо»

Сегодня, 15:54
Президент «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на требование болельщиков московской команды, которые хотят, чтобы он покинул клуб.
— Видел пост фанатов «Торпедо». Как отреагировал? Прочитал его полностью!
— Что подумали, когда увидели пост?
— Подумал, пост какой интересный.
Илья Геркус занимал должности президента и генерального директора «Локомотива» в период с 2016 по 2018 год, он пришел в «Торпедо» в июле нынешнего года.
30 октября «Торпедо» на выезде сыграет против «Спартака» в рамках 15-го тура РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования