Геркус заявил, что подробно ознакомился с требованиями фанатов «Торпедо»

Президент «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на требование болельщиков московской команды, которые хотят, чтобы он покинул клуб.

— Видел пост фанатов «Торпедо». Как отреагировал? Прочитал его полностью!

— Что подумали, когда увидели пост?

— Подумал, пост какой интересный.

Илья Геркус занимал должности президента и генерального директора «Локомотива» в период с 2016 по 2018 год, он пришел в «Торпедо» в июле нынешнего года.

30 октября «Торпедо» на выезде сыграет против «Спартака» в рамках 15-го тура РПЛ.