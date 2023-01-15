Геркус о Дзюбе: «У нас не подписано соглашение с Артемом, но ничего нельзя исключать в будущем»

Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном подписании контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

Сообщалось, что 34-летний форвард отправился на сбор с московским клубом.

«Футболисты уровня Дзюбы сначала подписывают контракт, а потом уже едут на сборы. На сегодняшний день у нас соглашения с Артемом не подписано. Но трансферное окно длинное, ничего нельзя исключать в будущем», — сказал Геркус «СЭ».

В данный момент Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Адана Демирспор», за который форвард выступал с августа 2022 года и забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября 2022 года футболист и турецкая команда расторгли контракт по обоюдному согласию.

14 января исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский в комментарии для «СЭ» оценил вероятность перехода Дзюбы в московский клуб.