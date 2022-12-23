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Сегодня, 14:35

Геркус: «Я еще в марте высказывал мнение, что надо готовить переход в АКФ»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Я еще в марте высказывал мнение, что надо готовить переход в Азиатскую конфедерацию. Но в раздумьях потеряли уже 9 месяцев. Занялись бы ранее — уже, полагаю, готовились бы к отбору на ЧМ-2026, а, может, и в УЕФА стали бы сговорчивее», — сказал Геркус.

Сегодня, 23 декабря, на заседании исполкома РФС будет обсуждаться вопрос «Об участии РФС в иных организациях».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

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