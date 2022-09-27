Геркус — о трансферах «Торпедо»: «Очень много срывалось. Очень много переговоров заканчивались ничем»

Президент «Торпедо» Илья Геркус в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, как команды работала на трансферном рынке.

«Часть рынка была закрыта. Рынок Латинской Америки был открыт, но по времени мы не успевали. Работали ситуативно, но при этом подбирали игроков, основываясь на наших требованиях.

Отсматривали вживую многих игроков из тех, которых подписали. Со многим успели лично пообщаться. Оценивали, что за ребята? Какая у них мотивация? Хотят ли они за нас играть? Так что эта работа велась не вслепую.

Это было очень нервно. Очень много срывалось трансферов. Очень много переговоров заканчивались ничем. Надеюсь, больше с таким не столкнусь», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России».

После 10 туров РПЛ «Торпедо» занимает 16-е место, набрав 4 очка. В следующем туре московский клуб в гостях сыграет против «Факела» 2 октября.