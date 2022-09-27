Геркус — о работе в «Торпедо»: «Для меня это вызов»

Президент «Торпедо» Илья Геркус в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, какие задачи ставит перед собой в московском клубе.

«У клуба большой потенциал, большое будущее. Вопрос, насколько быстро его можно высвободить и реализовать. Для этого огромная работа потребуется.

Для меня это вызов. Преодолеть и переломить негативный ход. Посмотрим, что получится. Это результат общих усилий будет», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России».

После 10 туров РПЛ «Торпедо» занимает 16-е место, набрав 4 очка. В следующем туре московский клуб в гостях сыграет против «Факела» 2 октября.