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5 сентября, 22:55

Геркус: «Вы видели, чтобы перебивали пенальти так в РПЛ? И мы не видели»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Президент «Торпедо» Илья Геркус возмутился концовкой матча 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Вы видели, чтобы перебивали пенальти так в РПЛ? Видели? И мы не видели. Вот мы стоим и вспоминаем, было ли такое или нет. А 10:0 по карточкам видели когда-нибудь? Вот мы пытаемся найти определение. Пока это как-то рекорды без причин.

Что было в предыдущих семи матчах? А как это связано? Если вы плохо играли предыдущие матчи, то вам за это 10 желтых? Это правила такие? Или будем два раза пенальти перебивать?» - заявил Геркус.

После восьми сыгранных матчей «Ростов» набрал 16 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с одним баллом осталось на 15-м месте.

 

ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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