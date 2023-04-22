Президент «Торпедо» назвал дисквалификацию Клотета одной из причин поражения «Химкам»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал поражение команды в матче 24-го тура РПЛ против «Химок» (2:4).

«Команда неплохо играла и в первом тайме, и во втором при счете 2:1. Вообще, игра была полностью у нас, но были технические ошибки и пенальти, который все перевернул — и понеслась. Думаю, что по количеству пенальти, которые ставятся в наши ворота, матчи «Торпедо» сразу нужно начинать с пенальти. Обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС? Посмотрим.

Мы продолжаем делать то, что мы делаем — выходить на каждую игру и стараться. Думаю, на игре сказалось, что тренера не было на скамейке. Это тоже большой привет людям, которые умудряются за 20 минут ставить три пенальти, а потом удивляются реакции», — приводит слова Савина ТАСС.

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет получил красную карточку в конце первого тайма матча 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2). КДК РФС дисквалифицировал специалиста на два матча. Помимо встречи с «Химками» испанец пропустит игру 25-го тура против «Сочи».

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с 13 очками находится на 16-й строчке.