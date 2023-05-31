Президент «Торпедо» назвал неудовлетворительным сезон-2022/23

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин поделился мнением о сезоне автозаводцев в РПЛ.

«Описать сезон «Торпедо» одним словом? Сейчас перечисление нецензурных слов в голове закончится, скажу. Ну а что здесь придумывать, все очевидно — место в турнирной таблице написано, количество побед и поражений, разница мячей всем известны, нет смысла придумывать эпитеты. Неудовлетворительный, по-другому никак не скажешь», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

«Торпедо» в 29 турах набрало 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ Автозаводы досрочно покинули РПЛ, уступив ЦСКА (0:3) в 27-м туре чемпионата России. Сезон-2023/2024 «Торпедо» проведет в Первой лиге.