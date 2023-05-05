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Сегодня, 06:30

Президент «Торпедо» объяснил отстранение Кутепова, Журавлева и Нетфуллина

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал отстранение от основного состава команды Ильи Кутепова, Юрия Журавлева и Равиля Нетфуллина.

«Пишут, что кого-то [Журавлева] отстранили из-за улыбок и шуток. Конечно, это не правда. Напротив, с приходом Клотета в клубе установилась позитивная атмосфера. За шутки и улыбки не отстраняют. Такая версия могла возникнуть только из-за недопонимания. Дело точно не в улыбках. Все причины тренер лично обсуждает с игроками.

Сейчас действительно острая ситуация — в каждом решении можно пытаться найти второй смысл. Для медиа это правильный подход, для рейтингов хорошо. Но для выводов, согласитесь, важно исходить все же из первоисточника.

Нетфуллина и Кутепова привлекли к тренировкам с молодежной командой. У тренерского штаба есть на такое решение право, оно прописано в трудовом договоре», — цитирует Sport24 Савина.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-prezident-torpedo-ob-otstranenii-kutepova-i-yeshche-dvukh-igrokov-net-vremeni-na-santimenty-reshili-vypolnili
Илья Кутепов
ФК Торпедо (Москва)
Юрий Журавлев
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