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Сегодня, 14:09

Президент «Торпедо» об ограничении на покупку футболистов: «Клуб обязательно будет пополняться новыми игроками»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об ограничениях на приобретение новых игроков в связи с кредиторской задолженностью.

Ранее об этом сообщало издание Metaratings.ru.

«Наш клуб получил лицензию РФС-2 и в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге с самыми высокими задачами. Мы находимся в постоянном контакте с РФС по устранению замечаний в процессе лицензирования.
Это рабочие процедуры, которые будут завершены в ближайшее время. Клуб обязательно будет пополняться новыми игроками», — рассказал «СЭ» президент «Торпедо» Ярослав Савин.

«Торпедо» досрочно потеряло шансы на сохранение прописки в РПЛ. Клуб занимает последнее, 16-е место с 13 очками.

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