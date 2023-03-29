Президент «Торпедо» прокомментировал ситуацию с техническим поражением у «Пари НН»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о ситуации с присуждением технического поражения «Пари НН».

— «Пари НН» хочет подать апелляцию. Готово ли «Торпедо» продолжать дальше этот процесс?

— Вопрос юридический. Если подадут, значит, будем рассматривать. Если нас какая-то спортивная инстанция вызовет, значит, будем реагировать.

Ранее «Торпедо» подало протест на факт несоблюдения регламента соревнований в части проведения матча «Пари НН». Михайлов не должен был выходить на поле в матче 20-го тура из-за перебора желтых карточек.