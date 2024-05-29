Президент «Торпедо» рассказал, что клуб не интересуется Дзюбой

Сегодня, 23:26
Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, что московский клуб не заинтересован в подписании контракта с нападающим Артемом Дзюбой.
— Рассматриваете ли вы подписание Артема Дзюбы?
— Нет.
— В прошлом сезоне он мог оказаться в «Торпедо».
— Это было так давно, и все уже про это забыли. Из футболистов мы много кого рассматриваем, и знаем такого нападающего, как Дзюба, — цитирует Волнушкина Sport24.
35-летний футболист стал свободным агентом после окончания контракта с «Локомотивом».