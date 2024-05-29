Президент «Торпедо» рассказал, что клуб не интересуется Дзюбой

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, что московский клуб не заинтересован в подписании контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

— Рассматриваете ли вы подписание Артема Дзюбы?

— Нет.

— В прошлом сезоне он мог оказаться в «Торпедо».

— Это было так давно, и все уже про это забыли. Из футболистов мы много кого рассматриваем, и знаем такого нападающего, как Дзюба, — цитирует Волнушкина Sport24.

35-летний футболист стал свободным агентом после окончания контракта с «Локомотивом».