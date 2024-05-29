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Сегодня, 23:26

Президент «Торпедо» рассказал, что клуб не интересуется Дзюбой

Виктория Кравченко
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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, что московский клуб не заинтересован в подписании контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

— Рассматриваете ли вы подписание Артема Дзюбы?

— Нет.

— В прошлом сезоне он мог оказаться в «Торпедо».

— Это было так давно, и все уже про это забыли. Из футболистов мы много кого рассматриваем, и знаем такого нападающего, как Дзюба, — цитирует Волнушкина Sport24.

35-летний футболист стал свободным агентом после окончания контракта с «Локомотивом».

Источник: https://sport24.ru/football/news-651676-v-torpedo-ne-rassmatrivat-variant-s-podpisaniyem-dzyuby
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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