Сегодня, 15:36
Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал решение клуба расторгнуть контракт с бывшим главным тренером команды Андреем Талалаевым.
— Есть ли пункт в контракте Талалаева, что он не может говорить о «Торпедо»?
— Андрей Викторович может говорить о футбольном клубе и о любых вещах. Это прописано в конституции РФ. Как можно запретить человеку говорить о чем-то?
— Говорить о том, что происходило в клубе последние несколько месяцев?
— У каждого футбольного клуба есть пункт о конфиденциальности. Все, что находится под грифом конфиденциальности и секретности, ни один сотрудник не имеет права озвучивать. Это относится к каждому сотруднику. И ко мне, и к пресс-атташе клуба Дмитрию Ганичеву.
— Это распространяется на несколько лет?
— Обычно это распространяется на несколько лет.
— У Андрея Викторовича не было конфликта с вами?
— У Андрея Викторовича не было конфликта со мной. И у меня с ним. Я думаю, что он это подтвердит.
— Почему вы решили расстаться именно сейчас?
— Мы провели комплексный анализ. Посмотрели все, что происходит с командой, пообщались с Андреем Викторовичем, со штабом и совместно приняли решение, что для клуба и тренера лучше дальше двигаться каждому в своем направлении.
— Было понимание, что еще до сборов придется расстаться с Андреем Викторовичем?
— До сборов меня не было.
— Вы же наблюдали за клубом до 2 марта?
— Мы работали вместе. И я, и вся команда поддерживали Андрея Викторовича во всех его предложениях, решениях, инициативах. Не было ничего, что бы мы не поддержали.
— Сейчас в команду пришел новый нападающий — это трансфер нового специалиста или Талалаева?
— Андре Филипе пришел, когда главным тренером был Андрей Викторович Талалаев. Без согласования с тренером ни одного трансфера в то время, когда я уже присутствовал, не было. Главный тренер присутствует два дня. Он не мог организовать трансфер месяц назад.
«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Андреем Талалаевым по обоюдному согласию 22 марта. 28 марта клуб назначил главным тренером испанца Жозепа Клотета.