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Президент «Торпедо» — о Талалаеве: «Конфликта не было. Мы решили, что лучше двигаться в разных направлениях»

Константин Белов
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал решение клуба расторгнуть контракт с бывшим главным тренером команды Андреем Талалаевым.

— Есть ли пункт в контракте Талалаева, что он не может говорить о «Торпедо»?

— Андрей Викторович может говорить о футбольном клубе и о любых вещах. Это прописано в конституции РФ. Как можно запретить человеку говорить о чем-то?

— Говорить о том, что происходило в клубе последние несколько месяцев?

— У каждого футбольного клуба есть пункт о конфиденциальности. Все, что находится под грифом конфиденциальности и секретности, ни один сотрудник не имеет права озвучивать. Это относится к каждому сотруднику. И ко мне, и к пресс-атташе клуба Дмитрию Ганичеву.

— Это распространяется на несколько лет?

— Обычно это распространяется на несколько лет.

— У Андрея Викторовича не было конфликта с вами?

— У Андрея Викторовича не было конфликта со мной. И у меня с ним. Я думаю, что он это подтвердит.

— Почему вы решили расстаться именно сейчас?

— Мы провели комплексный анализ. Посмотрели все, что происходит с командой, пообщались с Андреем Викторовичем, со штабом и совместно приняли решение, что для клуба и тренера лучше дальше двигаться каждому в своем направлении.

— Было понимание, что еще до сборов придется расстаться с Андреем Викторовичем?

— До сборов меня не было.

— Вы же наблюдали за клубом до 2 марта?

— Мы работали вместе. И я, и вся команда поддерживали Андрея Викторовича во всех его предложениях, решениях, инициативах. Не было ничего, что бы мы не поддержали.

— Сейчас в команду пришел новый нападающий — это трансфер нового специалиста или Талалаева?

— Андре Филипе пришел, когда главным тренером был Андрей Викторович Талалаев. Без согласования с тренером ни одного трансфера в то время, когда я уже присутствовал, не было. Главный тренер присутствует два дня. Он не мог организовать трансфер месяц назад.

«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Андреем Талалаевым по обоюдному согласию 22 марта. 28 марта клуб назначил главным тренером испанца Жозепа Клотета.

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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