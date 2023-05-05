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Сегодня, 10:03

Президент «Торпедо» рассказал о том, как прошел день рождения главного тренера Клотета

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о том, как прошел день рождения главного тренера Пепа Клотета.

«Я пораньше прилетел в Сочи. Насколько знаю, Жозеп собирал тренерский, административный и медицинский штаб, и они отпраздновали. Вы, наверное, удивитесь, но подобных встреч раньше не происходило — в «Торпедо» не было командных встреч, ужинов, никаких мероприятий для сотрудников. Всем понятно, насколько подобные мероприятия важны для командного духа. Если задуматься, что кто-то говорит про наказания за шутки и улыбки — это уже подтверждение того, какая до того была ситуация. Я читал еще, что Клотет ограничил общение персонала с игроками. Разумеется, и это не так. У нас база в «Лужниках», там постоянно идет общение. Даже физически невозможно его избежать. Чтобы Жозеп с его европейским менталитетом такое сказал... Он очень хорошо понимает и степень своей ответственности и важность установления контакта с игроками. Ведь команда — это единый организм», — приводит слова Савина Sport24.

После 25 матчей «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-prezident-torpedo-savin-o-tom-kak-proshel-den-rozhdeniya-kloteta-podobnykh-vstrech-ranshe-ne-proiskhodilo
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