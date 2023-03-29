Президент «Торпедо» рассказал о том, кто будет курировать всю спортивную структуру клуба

Сегодня, 14:29
Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о том, кто будет курировать всю спортивную структуру клуба после прихода в команду Жозеп Клотета.
— Планируется ли, что Клотет будет курировать всю спортивную структуру?
— Мы будем выстраивать нормальный спортивный департамент, которого не было, с нормальной вертикалью. У нас есть договоренность, что все сотрудники, которые в будущем будут приезжать к нам, будут делиться знаниями и опытом со всеми из нашей вертикали.
«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 20 туров.