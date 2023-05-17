КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

17 мая, 10:10

Президент «Торпедо» рассказал, почему не вмешивается в ситуацию с отстранением Кутепова и Нетфуллина

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал «СЭ» о ситуации с отстраненными защитником Ильей Кутеповым и полузащитником Равилем Нетфуллиным.

Игроки были переведены в молодежную команду автозаводцев в конце апреля.

— Кутепов говорил в интервью, что в день отстранения он и Нетфуллин общались с вами. Потом они получили официальное письмо. О чем вы говорили?

— О ситуации, что произошло. Я спрашивал, как они это видят, что они видят. Это игроки клуба с действующими контрактами. Нужно понимать, как они это видят. Впереди в любом случае их футбольное будущее.

— Илья говорил, что он не понимает, за что его отстранили

— Я не могу комментировать, понимает он или нет. Я же не могу за него ответить.

— С вашей стороны, какова все-таки причина отстранения?

— Его не то чтобы отстраняли. Тренер принял решение, что Илье нужно тренироваться с молодежной командой. Он принял такое решение, значит, принял. Он определяет состав. Президент не влезает в это.

29-летний Кутепов в текущем сезоне принял участие в 14 матчах, не отметившись результативными действиями. 30-летний Нетфуллин в 27 играх нынешнего сезона забил 1 мяч.

Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
6
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Пономарев прокомментировал назначение Карасева на дерби ЦСКА — «Спартак»
Овчинников предположил, как сложится матч «Спартак» — ЦСКА
Непомнящий назвал ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»
Булыкин предположил, кто по итогам сезона окажется в зоне стыковых матчей
Непомнящий считает, что Карасев справится со своей задачей в дерби «Спартак» — ЦСКА
Ярошик заявил, что будет рад победе ЦСКА над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чалов — о гонке бомбардиров: «Не хочу с кем-то соревноваться в этом плане»

В «Химках» отреагировали на слова Каманцева, что клубы РПЛ не хотят разбираться в судействе