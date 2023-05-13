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РПЛ

Сегодня, 01:13

Президент «Торпедо» рассказал, за счет чего команда может спастись от вылета

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин в интервью «Известиям» отметил, что только за счет самоотдачи команда может спастись от вылета из РПЛ.

— Вы еще верите, что «Торпедо» спасется?

— Ну, математические шансы есть еще?

— Да.

— Значит, верю.

— За счет чего «Торпедо» может прибавить после такого провала, как с «Ахматом», и попробовать зацепиться за шансы?

— Только за счет самоотдачи. Тренер есть, тренировки есть, натуральное поле есть. Все есть у команды. Осталось только максимально стараться. Не могу сказать, что в матче с «Ахматом» ребята не старались. Старались и выкладывались, как могли. Но мы играли с командой, которая сильнее, быстрее, квалифицированней и опытней нас. Сыгранней нас. По всем фронтам они лучше нас, поэтому выиграли.

«Торпедо» после 26 туров идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Источник: https://iz.ru/1512172/aleksei-fomin/mogli-podniatsia-potom-u-nas-trenera-udalili
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ФК Торпедо (Москва)
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