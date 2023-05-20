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Сегодня, 10:14

Президент «Торпедо» Савин: «Спортивный директор скоро будет назначен»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о формировании спортивного блока в клубе.

«По поводу новых методик, то мы будем стараться брать максимум лучшего со всех стран. Чтобы все вертикали работали по лучшим стандартам, как это делают другие конкуренты. Хотим, чтобы были свои воспитанники в составе. Александр Орехов — наш воспитанник, мы им гордимся. В этом сезоне доказал всем, что может играть на уровне РПЛ. Спортивный блок у нас потихоньку формируется, несколько человек есть в нем. Спортивный директор скоро будет назначен», — сказал Савин «СЭ».

«Торпедо» в 27 турах набрало 13 очков и потеряло шансы на сохранение прописки в РПЛ.

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РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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