Президент «Торпедо» Савин ответил на вопрос о главной интриге в РПЛ

Президент «Торпедо» Ярослав Савин после поражения от «Химок» (2:4) в матче 24-го тура РПЛ ответил на вопрос о турнирном положении команды.

— Вы считаете, что сейчас борьба за выживание — главная интрига РПЛ?

— Поскольку с первым местом у нас все определилось, наверное, да.

— Много обсуждают возможные реформы РПЛ на следующий сезон. Неизвестно, как сложится судьба «Торпедо», но насколько вы считаете, что это было бы интересно для клуба в целом?

— Пока не обсуждали. Не видел, не могу комментировать.

Московская команда с 13 очками занимает 16-е место в чемпионате России. «Химки» — 15-е с 17 баллами.