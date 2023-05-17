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17 мая, 10:40

Президент «Торпедо» Савин: «Команда в какой-то период не могла забить на протяжении шести-семи игр. Это вообще как?»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал «СЭ» о планах по усилению команды.

— Клотет обозначал, какие позиции можно усилить?

— Мне кажется, все позиции можно усилить. Вы же видели, как мы играем. Меньше всего вопросов у нас к вратарской позиции, но все остальные нужно усилять. Я не говорю о том, что игроки не того уровня. Просто на каждую позицию нужны два сильных футболиста, которые гарантированно могут друг друга заменить. Ну и по количеству голов, которое команда забила, явно надо в созидающем плане что-то другое делать.

— Говорят о том, что Малком забил больше, чем «Торпедо». Как относитесь к такому?

— Как к факту. Я тоже смотрю на количество мячей, которое было забито, меня это расстраивает. Команда в какой-то период не могла забить на протяжении шести-семи игр. Это вообще как?

«Торпедо» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 27 матчах. За три тура до конца сезона-2022/23 московская команда лишилась шансов на сохранение места в премьер-лиге.

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