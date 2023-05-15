Президент «Торпедо» Савин рассказал, интересна ли ему работа в первой лиге

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о своей причастности к вылету команды из РПЛ.

«Есть ли у меня претензии к себе за этот результат? Конечно. Я думаю о том, что бы я мог сделать лучше, чтобы результат не состоял из пяти поражений подряд. Это больше внутренние вопросы, которые можно было решить. Озвучивать их сейчас было бы лишним», — сказал Савин «СЭ».

Также президент «Торпедо» ответил на вопрос о том, интересно ли ему продолжать работу в клубе в первой лиге.

«Конечно, мне интересно. Вне зависимости от результата мы пришли работать и выстраивать клуб в долгую. Сотворить чудо за семь туров не получилось. Значит, будем выстраивать хорошую системную работу дальше», — добавил Савин.