Президент «Торпедо» Савин верит в шансы команды сохранить прописку в РПЛ

Сегодня, 14:56
Президент «Торпедо» Ярослав Савин подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:5). Он также верит в шансы команды сохранить прописку в чемпионате России.
— Соперник гораздо сильнее — квалифицированнее, быстрее, сыграннее. Мы играем с командой, которая выдает лучший сезон в истории, показывает хороший футбол, реализацию.
— Получается, у «Торпедо» нет шансов на сохранение места в РПЛ.
— Шансы еще есть, мы будем бороться, — сказал Савин «РБ Спорт».
«Торпедо» с 13 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ.