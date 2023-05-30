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Судейство

Сегодня, 11:27

Президент «Торпедо» Савин: «Я охреневаю от судейства в РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
Ярослав Савин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин в комментарии для «СЭ» выразил недовольство работой судей в РПЛ.

«Я охреневаю от судейства в РПЛ. Понимаю трактовки правил, но не понимаю, почему арбитры их по-разному объясняют. ЭСК нам готовит одно, потом судьи делают другое, а ЭСК потом меняет свою позицию. Мы высказывали свою позицию: к экспертно-судейской комиссии огромные вопросы, и им надо задуматься о существовании этого органа и людей, которые в нем работают. Понятно, что это тяжелая работа, но если не получается принимать решения, то надо что-то делать», — сказал Савин «СЭ».

«Торпедо» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 13 очками в 29 матчах. Команда лишилась шансов на то, чтобы сохранить место в РПЛ и проведет следующий сезон в первой лиге.

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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