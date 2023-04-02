Президент «Торпедо»: «Мы прикладываем ма­ксимум усилий, чтобы сохранить место в РПЛ»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что клуб будет делать все, чтобы сохранить место в РПЛ.

— Мы прикладываем ма­ксимум усилий, чтобы сохранить место в РПЛ, — приводит «РБ Спорт» слова Савин а .

— Вы сказали, что ес­ли «Торпедо» вылетит в п ервую лигу, будет стоять задача верн­уться через год в РПЛ. У вас уже есть по­дтвержденный бюджет?

— Да, подтвержденный бюджет есть и он существенно не отличается по сравнению с тем, что есть у нас в РПЛ.