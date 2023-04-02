Сегодня, 13:34
Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что клуб будет делать все, чтобы сохранить место в РПЛ.
— Мы прикладываем максимум усилий, чтобы сохранить место в РПЛ, — приводит «РБ Спорт» слова Савина.
— Вы сказали, что если «Торпедо» вылетит в первую лигу, будет стоять задача вернуться через год в РПЛ. У вас уже есть подтвержденный бюджет?
— Да, подтвержденный бюджет есть и он существенно не отличается по сравнению с тем, что есть у нас в РПЛ.
На данный момент «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 10 очков. Сегодня, 2 апреля, московская команда проведет первый матч под руководством нового главного тренера, испанца Жозепа Клотета, против «Ростова». Игра пройдет в рамках 21-го тура РПЛ и начнется в 19.00 по московскому времени.