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Сегодня, 13:34

Президент «Торпедо»: «Мы прикладываем ма­ксимум усилий, чтобы сохранить место в РПЛ»

Алина Савинова
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что клуб будет делать все, чтобы сохранить место в РПЛ.

— Мы прикладываем ма­ксимум усилий, чтобы сохранить место в РПЛ, — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

Вы сказали, что ес­ли «Торпедо» вылетит в первую лигу, будет стоять задача верн­уться через год в РПЛ. У вас уже есть по­дтвержденный бюджет?

— Да, подтвержденный бюджет есть и он существенно не отличается по сравнению с тем, что есть у нас в РПЛ.

На данный момент «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 10 очков. Сегодня, 2 апреля, московская команда проведет первый матч под руководством нового главного тренера, испанца Жозепа Клотета, против «Ростова». Игра пройдет в рамках 21-го тура РПЛ и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-torpedo-esli-vy-letim-iz-rpl-to-dolzhny-vernut-sya-cherez-god-u-nas-uzhe-est-podtverzhdenny-j-byudzhet/
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